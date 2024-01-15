Изменение цвета глаз: что такое кератопигментация и насколько это опасно

Кератопигментация — это медицинская процедура, при которой в роговицу глаза вводят специальные красители для изменения ее цвета. Эта практика постепенно набирает популярность. Многие готовы пройти процедуру, чтобы жить с тем цветом глаз, о котором мечтали. Насколько это опасно и какие могут возникнуть последствия, выясняла «Вечерняя Москва».

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Как проводится процедура

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По словам врача-офтальмолога высшей категории, профессора, доктора медицинских наук Татьяны Шиловой, кератопигментация — это окрашивание роговицы для изменения цвета глаз. Часто ее называют терминами «хирургическое окрашивание глаз» и «цветовая коррекция роговицы».

— Метод кератопигментации заключается во внесении красителя в слои роговицы с использованием микрохирургических инструментов. В настоящее время можно использовать фемтосекундный лазер для формирования туннеля в роговице с последующим введением красителя. Это делается с высокой точностью и требует опыта и квалификации специалиста, — отметила Шилова.

Плюсы процедуры

Главный плюс этой процедуры — постоянный результат, а также отсутствие необходимости в ежедневном уходе (как в случае с контактными линзами). Кроме того, предлагается большой выбор цветовой гаммы, сообщила специалист.

В отличие от лазерной хирургии, кератопигментация менее инвазивна и не влияет на структуру роговицы в такой степени, как лазер при воздействии на радужную оболочку. Но стоит сказать, что косметический эффект менее натурален, заметила собеседница «ВМ».

По ее мнению, с развитием научных исследований и клинических проб возможно расширение применения этого метода, включая лечение определенных медицинских состояний, таких как аномалии пигментации роговицы. Однако необходимы дополнительные исследования для полного понимания долгосрочных эффектов и возможных осложнений.

Минусы процедуры

Из минусов, как рассказала офтальмолог, можно выделить:

возможность осложнений (инфекционных, аллергических, токсических);вероятность механической перфорации роговицы;высокую стоимость процедуры;необратимость результата.

— При этом возможен нестойкий косметический эффект: краситель со временем вымывается, и его необходимо добавлять, — предупредила Шилова.

Кто обычно решается на кератопигментацию

Чаще всего этой процедурой интересуются взрослые люди среднего возраста, которые хотят изменить свой внешний вид или решить какую-либо эстетическую проблему, пояснила врач. Пол обычно не имеет значения, хотя женщины могут быть немного более склонны к эстетическим изменениям. Социальный статус, как правило, средний или выше, учитывая высокую стоимость процедуры.

— Причины могут быть разными: от желания привлечь внимание или улучшить свою привлекательность до стремления изменить свою жизнь или даже самооценку. Иногда это может быть связано с культурными или модными тенденциями, — подчеркнула Шилова.