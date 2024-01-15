Стилист перечислил главные тренды 2024 года

Новый 2024 год начался в модной индустрии довольно активно: Недели моды проходят в Нью-Йорке, Милане, Париже и Лондоне. О главных трендах рассказал стилист Алексей Сухарев.

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По его словам, в новом году сохранят актуальность матовое золото, кожа и полупрозрачные ткани. В моде также будет наивность, которая проявляется в романтичных платьях, кружеве и детских воротничках.

— Ну и по цветам — это тотально белый и тотально черный, винный цвет и коричневый в разных своих оттенках, — отметил эксперт.

В тренде останется стиль «славик герл», ставший популярным еще осенью 2023 года. В таком случае приветствуется либо вторичное потребление за счет винтажности вещи, либо использование эко-меха.

— Тут важный нюанс заключается в том, что если мех натуральный, то это должно быть вторичное потребление. То есть не новую шубу купила, а пошла у мамы взяла или урвала в секонд хенде, — уточнил Сухарев в новогоднем выпуске YouTube-шоу Яны Чуриковой.