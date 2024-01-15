Чтобы не было рака и эндометриоза: как правильно выбрать гигиеническую помаду

Учимся читать состав: чем можно мазать губы и чего избегать?

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Принято думать, что если обычная помада может пересушивать губы и вообще вредить здоровью, то уж гигиеническая однозначно полезна для всех. Но это неправда: отличие ее от обычной только в отсутствии красящего пигмента (да и то не всегда). И она может дополнительно пересушить губы, хотя мы используем ее с обратной целью. В чем же дело?

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«Губы пересыхают потому, что у них нет рогового слоя, как на остальной коже. Именно поэтому следует тщательно подбирать помаду, чтобы не усугубить ситуацию», — рассказывает косметолог Анна Суворова.

На какие еще ингредиенты стоит обратить внимание?

Глицерин и гиалуроновая кислота

Их основное свойство — удерживать воду. Однако они вытягивают ее из губ, что может оказаться бедой для кожи, ведь зимой воздух на улице и особенно в помещении часто очень сухой. Анна:

«Если в составе есть пчелиный воск, масло ши или жожоба, то увлажнители не навредят, во всех остальных случаях не стоит покупать такую помаду».

Химические вещества

Октизалат, оксибензон, октокрилен, октиноксат обычно добавляют для привнесения в средство солнцезащитных свойств. Но последние исследование доказывают, что это — эндокринные разрушители, которые могут приводить к эндометриозу!

«Хотите дополнительно защитить губы от солнца, зимой оно бывает очень ярким? Похвальное стремление. В этом случае выбирайте помады с оксидом цинка, эффективно защищающим от ультрафиолета, они не принесут вреда здоровью», — советует Анна.

Парабены

Железобетонных доказательств пока нет, но ученые все чаще говорят о связи между огромным количеством парабенов (таких, как метилпарабен, бутилпарабен) в косметических средствах и ростом случаев онкологических заболеваний во всем мире. Лучше не рисковать, верно?

Полезные ингредиенты

«Главное, на что стоит обратить внимание, — это наличие в составе натуральных масел. Как правило, такие средства не слишком бюджетные, зато они однозначно окажутся полезными и не пересушат нежную кожу губ», — рекомендует Анна.

Масло какао, ши и жожоба, оливковое, авокадовое или масло абрикосовых косточек — все они питают губы незаменимыми жирными кислотами, предотвращая появление морщин. А еще они известны своими антиоксидантными свойствами, то есть дополнительно масла защищают губы от вредного воздействия воздуха мегаполиса с полной таблицей Менделеева в составе.

Совет от Анны Суворовой: