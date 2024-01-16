Вросшие волосы и воспаления: почему вам не стоит брить руки
На гладкой коже без волос помешались буквально все — девочки задаются вопросом избавления от растительности чуть ли не с 12 лет. Брить руки или нет, как это делать правильно и какие последствия вас ожидают в обоих случаях?
«Мифов вокруг бритья рук очень много: считается, что волосы могут начать расти гуще и более толстыми, они будут колоться и привлекать к себе еще больше нежелательного внимания как самой владелицы, так и спешащих с „комплиментами“ окружающих», — рассказывает косметолог Арина Дурова.
Что будет, если брить руки?
Отрастающие волосы и впрямь кажутся более толстыми и колючими. Но тут все дело в том, что мы сбриваем тонкую часть волоса, а из корня он растет действительно более грубым.
«Если вы будете делать эпиляцию любым способом (шугаринг, электродепиляция), то новый волос может не вырасти вовсе или же вырастет более тонким и слабым», — утверждает Арина.
Кроме того, кожа остается действительно гладкой очень недолго — у брюнеток с густыми волосами это вообще всего несколько часов, другим везет пожить с ощущением нежной кожи немного дольше, до пары дней. А потом все равно начнут прорастать волоски, которые и сбривать вроде бы пока еще рано, и терпеть их очень сложно, потому что руки становятся колючими и грубыми на ощупь.
Сухая кожа и вросшие волосы
Еще одна проблема, которая ожидает практически всех любительниц бритья рук, — это вросшие волосы. С этой неприятностью сталкивалась каждая из нас после эпиляции любой части тела, но если область бикини или ноги можно просто закрыть, то руки все же остаются на виду, да и неудобств вросшие волосы причиняют именно в этой части тела больше.
«Учитывайте, что верхний слой эпидермиса от частого бритья становится грубее и толще (посмотрите на щеки и подбородок мужчин), поэтому волосу иногда может быть сложнее прорасти сквозь кожу. В результате мы получаем красные шишки с черной точкой внутри, иногда там есть и гной. Места вросших волос чешутся и раздражают во всех смыслах», — объясняет Арина. А уж если на кожу попадет любое косметическое средство со спиртом… Горячие ощущения гарантированы. И они вам точно не понравятся.
Что делать, если от волос на руках хочется избавиться?
Попробуйте разные способы удаления. Лазерная эпиляция часто решает эту проблему надолго, если не насовсем. К полумерам можно отнести осветление волос на руках (так они станут менее заметными), шугаринг и другие способы убрать волосы без бритвы.
Арина: «Если же ваш выход — бритвенный станок, то постарайтесь менять его почаще, используйте нежный скраб перед бритьем, чтобы по возможности избавиться от вросших волос. И, конечно же, всегда увлажняйте кожу любым способом, чтобы она дольше оставалась нежной и мягкой. И не забывайте о защите от солнца — после бритья кожа особенно беззащитна перед вредным воздействием ультрафиолета»