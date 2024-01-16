Вросшие волосы и воспаления: почему вам не стоит брить руки

На гладкой коже без волос помешались буквально все — девочки задаются вопросом избавления от растительности чуть ли не с 12 лет. Брить руки или нет, как это делать правильно и какие последствия вас ожидают в обоих случаях?

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«Мифов вокруг бритья рук очень много: считается, что волосы могут начать расти гуще и более толстыми, они будут колоться и привлекать к себе еще больше нежелательного внимания как самой владелицы, так и спешащих с „комплиментами“ окружающих», — рассказывает косметолог Арина Дурова.

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Что будет, если брить руки?

Отрастающие волосы и впрямь кажутся более толстыми и колючими. Но тут все дело в том, что мы сбриваем тонкую часть волоса, а из корня он растет действительно более грубым.

«Если вы будете делать эпиляцию любым способом (шугаринг, электродепиляция), то новый волос может не вырасти вовсе или же вырастет более тонким и слабым», — утверждает Арина.

Кроме того, кожа остается действительно гладкой очень недолго — у брюнеток с густыми волосами это вообще всего несколько часов, другим везет пожить с ощущением нежной кожи немного дольше, до пары дней. А потом все равно начнут прорастать волоски, которые и сбривать вроде бы пока еще рано, и терпеть их очень сложно, потому что руки становятся колючими и грубыми на ощупь.

Сухая кожа и вросшие волосы

Еще одна проблема, которая ожидает практически всех любительниц бритья рук, — это вросшие волосы. С этой неприятностью сталкивалась каждая из нас после эпиляции любой части тела, но если область бикини или ноги можно просто закрыть, то руки все же остаются на виду, да и неудобств вросшие волосы причиняют именно в этой части тела больше.

«Учитывайте, что верхний слой эпидермиса от частого бритья становится грубее и толще (посмотрите на щеки и подбородок мужчин), поэтому волосу иногда может быть сложнее прорасти сквозь кожу. В результате мы получаем красные шишки с черной точкой внутри, иногда там есть и гной. Места вросших волос чешутся и раздражают во всех смыслах», — объясняет Арина. А уж если на кожу попадет любое косметическое средство со спиртом… Горячие ощущения гарантированы. И они вам точно не понравятся.

Что делать, если от волос на руках хочется избавиться?

Попробуйте разные способы удаления. Лазерная эпиляция часто решает эту проблему надолго, если не насовсем. К полумерам можно отнести осветление волос на руках (так они станут менее заметными), шугаринг и другие способы убрать волосы без бритвы.