Пять лучших приложений для фитнеса и здоровья в 2024 году

Похудеть, набрать мышечную массу, начать правильно питаться, вести здоровый образ жизни - если в ваших планах значится хоть что-то из вышеперечисленного, или же вы просто любите заниматься спортом и хотите следить за своим здоровьем, наша подборка приложений для фитнеса именно для вас. Мы рассмотрели несколько лучших приложений для мобильных телефонов на базе Android и от Apple, и выбрали пять приложений на основе их простоты использования, цены и пользовательского опыта.

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1. Nike Training Club.

Видео дня

Это одно из самых популярных приложений. Приложение Nike стало полностью бесплатным с 2020 года и предлагает более 100 видеороликов с упражнениями, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Когда пользователь загружает приложение, система спрашивает его, какие упражнения он привык выполнять и какова его цель (увеличение мышечной массы, похудение или другая причина). На основе ответов создается индивидуальный распорядок дня, который можно отслеживать. Фитнес дома.

2. Fitbit.

Есть еще одно очень популярное мобильное приложение, созданное на основе одного из первых в отрасли "фитнес-устройств". Он называется FitBit, в честь умных часов, которые стали популярными среди бегунов и спортсменов-любителей. Приложение также бесплатное, но для использования всех его функций и синхронизации обеих систем необходимо приобрести умные часы. После синхронизации приложение может отслеживать вашу физическую активность, сон и частоту сердечных сокращений. Он также предоставляет подробную информацию о вашем здоровье и позволяет ставить ежедневные цели. Умные часы.

3. FitOn.

В рейтинге лучших приложений Forbes инструмент FitOn получил 4,6 балла. Это второе место с самым высоким рейтингом среди сотен проанализированных платформ. Плюсом этого приложения является наличие живых занятий от сертифицированных тренеров. Он также предлагает руководство по медитации, советы по правильному питанию, например, как сократить потребление сладостей, и даже советы по приятному сну. Хотя за всё приходится платить: базовый план - 30 долларов в год.

4. Calm.

Психическое благополучие и сон так же важны, как и выполнение упражнений, поэтому рекомендуем установить приложение Calm. Данное приложение уже несколько лет представлено на рынке оздоровительных приложений и доступно на iOS и Android. Хотя в нем есть некоторые бесплатные функции, такие как успокаивающие звуки для засыпания, подписка за 5,83 доллара в месяц позволяет вам открывать другие функции. Вы можете пройти курсы медитации под руководством экспертов и послушать успокаивающие и вдохновляющие истории перед сном. На тренировке.

5. BodyBuilding.