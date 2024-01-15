Трескаются губы: почему это происходит, что делать и как лечить

Пожалуй, каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой сухости кожи. Особенно уязвимыми становятся в холодное время года губы — шелушатся, обветриваются и трескаются. «Лента.ру» рассказывает, почему так происходит и что можно сделать, чтобы сохранить здоровье нежной кожи губ.

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Почему кожа губ такая чувствительная

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Губы и веки — это участки на теле человека c самой тонкой кожей. Кожа губ, например, имеет всего три-пять слоев, в то время как кожа лица — до 16 слоев, а кожа ладоней и подошв — до 30.

Кроме того, губы лишены естественных механизмов защиты. Из-за отсутствия потовых и сальных желез кожа не может самоувлажняться, поэтому зимой на губах могут появляться шелушения и трещины. А еще кожа губ не содержит меланин — пигмент, который защищает от воздействия солнечных лучей. Любая влага испаряется с губ гораздо быстрее, чем с других участков лица, что также приводит к сухости и воспалениям. А из-за того, что губы постоянно в движении — мы много разговариваем, едим, пьем и просто улыбаемся, — даже микротрещинки заживают довольно долго, особенно на нижней губе.

Основные причины появления трещин на губах

Неправильный уход. Ни у кого не возникает сомнений в том, что нужно увлажнять и защищать кожу лица и рук, однако про губы многие забывают. Отсутствие бальзамов или масел для губ, частое использование матовой помады, выбор некачественной косметики — все это оказывает губам дурную услугу. Обезвоженность организма. Такая проблема может возникнуть, если человек пьет мало чистой воды, зато часто употребляет кофе и алкоголь. Погодные условия. При неправильном уходе любой сезон года может стать опасным для кожи губ. Осень — время простуд и заложенного носа, из-за чего приходится дышать ртом, а это приводит к обветриванию. Зимой люди сталкиваются с резкими перепадами температур, весной многие испытывают нехватку витаминов, а летом повышается воздействие ультрафиолета. Состояние здоровья. Обезвоживанию и, как следствие, сухости и возникновению шелушения на губах способствуют насморк и ОРВИ. Также кожа может портиться из-за вируса герпеса, склонности к аллергическим реакциям и разных хронических заболеваний. Одно из самых опасных — актинический хейлит, патологическое состояние, которое возникает из-за сильной чувствительности к ультрафиолету. Вредные привычки. Трещины на губах появляются, если человек часто облизывает губы (это способствует обезвоживанию и не дает ранкам зажить), курит на морозе, покусывает предметы, например колпачок ручки, и часто ест слишком острые или соленые продукты. Несбалансированное питание. В рационе обязательно должны быть продукты с содержанием всех необходимых питательных элементов. Их можно найти в цитрусовых, красном перце, молочных продуктах, яйцах, орехах, жирной рыбе, зеленых овощах, субпродуктах (например, печени), моркови, киви. Недостаток витаминов группы А, В, С и E, отвечающих за выработку собственного коллагена, нормальное обновление и заживление клеток кожи и удержание влаги.

К другим причинам, с которыми могут быть связаны трещины на губах, относятся стресс, заболевания внутренних органов, неправильный прикус, нарушение микробиома кишечника, непереносимость определенных лекарств, неправильно сделанное увеличение губ. У некоторых людей сухость возникает также как реакция на зубную пасту, которая попадает на кожу губ и провоцирует раздражение.

Когда нужно обратиться к врачу

Если проблемы с кожей губ возникают нечасто (например, с наступлением холодов или, наоборот, в поездке в жаркие страны), достаточно скорректировать рацион, приобрести подходящий бальзам для губ и пропить курс витаминов. Однако если спустя месяц симптомы не пропадают, а на коже губ возникают уплотнения, вмятины и глубокие незаживающие трещины, это повод обратиться к дерматологу.

Хейлит

Это воспалительное заболевание, при котором в области губ, их слизистой оболочки и кожи появляются отеки с покраснением и шелушением тканей. Другие симптомы хейлита: кровоточащие трещины, язвочки, гноящиеся корочки и трудности при разговоре и приеме пищи. При хейлитах важно незамедлительно обратиться к врачу для дальнейшего лечения.

Хронические заеды

Иногда сами губы остаются здоровыми, а вот в уголках начинаются зуд и шелушение, затем образуются трещины и корочки, их называют заедами. Они возникают по разным причинам: спровоцировать воспаление могут перепад погоды и недостаточный уход, а также это может быть признаком анемии, неврита лицевого нерва, иммунного заболевания.

Обычно заеды быстро устраняются с помощью флуконазола и нистатина, а также ранозаживляющих препаратов: метилурацила, левосина, левомеколя. Если появление трещин в уголках губ носит хронический характер, а лечение занимает долгое время, стоит проконсультироваться с врачом.

Как лечить трещины на губах

«Если губы потрескались, важно максимально их увлажнять, почаще смазывать касторовым маслом или вазелином для скорейшего заживления. Обычно на это требуется один-три дня, в зависимости от глубины трещины», — советует в беседе с «Лентой.ру» косметолог Наталья Шульга.

На время исключите из рациона острую, соленую и кислую пищу, чтобы не провоцировать дальнейшее раздражение и ускорить заживление трещин.

Проконсультируйтесь с врачом и подберите специальные бальзамы или кремы для губ. Желательно, чтобы в их составе были пантенол, липиды, масла и ланолин.

Не сдирайте корочки с губ самостоятельно, не кусайте и не чешите их.

Откажитесь от курения на улице и старайтесь закрывать губы шарфом при выходе на мороз.

Профилактические меры по борьбе с сухостью губ

В домашних условиях

Регулярно увлажняйте губы маслом, гигиенической помадой или бальзамом. Следите, чтобы они содержали такие компоненты, как витамин Е, масло ши, масло кокоса, а также миндальное или касторовое масло или пчелиный воск. Для холодного времени подойдут плотные увлажняющие текстуры, для жаркого — легкие бальзамы с SPF-защитой. И збегайте косметических средств, в составе которых содержатся камфора, эвкалипт, ароматизаторы, ментол, оксибензон, фенол и салициловая кислота. Не наносите уходовые средства для лица на губы. Используйте увлажнитель воздуха дома и по возможности в офисе (это особенно актуально зимой, когда активно работает центральное отопление). Зимой закрывайтесь шарфом, чтобы защищать губы от ветра, холода. Попробуйте скрабирование губ, которое поможет избавиться от омертвевших клеток и улучшит микроциркуляцию в тканях (только после консультации со специалистом). При демакияже не используйте мыло и гели с содержанием салициловой кислоты. Отдавайте предпочтение мягкому очищающему молочку или мицеллярной воде.

У косметолога

При желании можно обратиться к косметологу и подобрать индивидуальную процедуру, которая будет поддерживать здоровье и красоту губ. Среди самых распространенных:

Биоревитализация — внутрикожное введение гиалуроновой кислоты. Эта процедура способствует увлажнению кожи губ и устранению мелких морщин. Рекомендуется применять при появлении первых возрастных изменений.

Мезотерапия — косметическая процедура, в ходе которой под кожу вводятся несколько биологически активных веществ. Они обогащают клетки витаминами, микроэлементами, минералами и пептидами, способствуют выработке собственного коллагена и эластина.

Хорошие косметические процедуры для увлажнения губ — это процедуры, подразумевающие введение гиалуроновой кислоты.

Гиалуроновая кислота, по мнению специалиста, активно притягивает влагу, тем самым обеспечивая увлажнение.