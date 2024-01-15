Россиянин из деревни стал моделью на показе Prada

Российский манекенщик Евгений Иванов стал моделью на показе итальянского бренда Prada. Об этом сообщил продюсер и дизайнер Артем Кривда в своем Telegram -канале.

Автор поста продемонстрировал снимок, на котором мужчина дефилирует в объемной белой куртке, серых брюках с зеленым ремнем, синей водолазке и черных лакированных туфлях. При этом в подписи Кривда указал, что Иванов родом из небольшого населенного пункта, и поздравил его и международное модельное агентство TANN Model Management.