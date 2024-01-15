Дерматолог рассказала о пользе принятия молочной ванны зимой

Дерматолог Кудашкина рассказала о пользе принятия молочной ванны зимой
Такая процедура поможет увлажнить кожу.
При ее чрезмерной сухости стоять под душем вредно.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач Елена Кудашкина.
«Душ отражается на сухости кожи хуже, чем стоячая вода. Потому что стоячая вода водно-липидную мантию с кожи смывает в меньшем объёме. Когда человек моется в душе, да ещё и с гелем для душа, то она смывается более агрессивно. Поэтому людям с сухой кожей рекомендуется принимать ванны, добавлять туда масляные бомбочки, либо молоко. Это ванна Клеопатры — несколько литров молока, такая ванна в зимний период времени водно-липидную мантию кожи дополняет, это очень здорово. На одну ванну нужно от одного до трёх литров молока.
Соляные ванны подсушивают кожу. Есть люди, например, с угревой болезнью, у которых на коже высыпания. Им замечательно ванны с солью, в морской соли много йода, магния».
Кудашкина также отметила, что принятие ванны поможет быстрее уснуть, так как через час после процедуры температура тела падает, человек расслабляется.