Косметолог назвала идеальное время для нанесения крема зимой

Косметолог Наталья Моисеенко рассказала, в какое время лучше наносить крем зимой и как правильно ухаживать за кожей в холодное время года.

По словам эксперта, очищение кожи в зимний период должно быть максимально щадящим, чтобы не нарушить гидролипидную мантию. Для очищения лучше использовать мусс, пенку и молочко с мягкой формулой.

Утром крем нужно наносить не позже чем за 50–60 минут до выхода на улицу. Стоит выбрать питательное средство на липидной основе. Это позволит создать на коже пленочку, которая защитит от ветра и мороза. Не нужно применять для утреннего ухода гелевые и жидкие текстуры. В их основе — вода, которая кристаллизуется на морозе, поэтому лицо может обветриться.

Вечером косметолог советует использовать сыворотки, подходящие типу кожи.

Моисеенко призвала не забывать об уходе за кожей губ и рук. В первом случае помогут бальзамы, во втором — парафиновые маски и кремы, в составе которых есть глицерин, гиалуроновая кислота, витамины А и Е, передает Life.ru.