Врач перечислила способы улучшить состояние волос во время сна

Сертифицированный трихолог Тейлор Роуз перечислила способы улучшить состояние волос во время сна. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

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По словам врача, ночью появляется большая вероятность нанести повреждения своим прядям. В связи с этим специалистка посоветовала надевать перед сном атласную шапочку, распустив при этом под ней волосы.

«Это предотвращает натяжение, алопецию и ломкость, полученные в результате трения о подушку», — объяснила Роуз.

Эксперт отметила, что вместо шапочки можно заплести волосы в косу и зафиксировать их с помощью атласной резинки. Она также предложила заменить обычную наволочку на шелковую.