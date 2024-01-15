Что нужно знать о лазерной эпиляции лица, чтобы потом не пожалеть о процедуре

Пока не настал период активного солнца, самое время заняться лазерными процедурами, которые вы откладывали целый год.

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В том числе и процедуры на лице. Косметолог Ольга Онищенко рассказала Womanhit, какие моменты стоит учитывать перед тем, как отправиться на лазерное удаление волос на лице.

Повремените с загаром

Поклонникам соляриев и ежегодного отдыха на пляже стоит распределить время так, чтобы поход к косметологу не выпал на процедуру с УФ-лучами. В противном случае есть вероятность получить ожоги и неприятную пигментацию.

«Помимо прочего, если ваша кожа будет на сильном контрасте с волосами, лазер может не сработать должным образом и вы не получите нужного эффекта», — поясняет Ольга.

Возможно раздражение

Еще один момент — перед важными мероприятиями от лазерной эпиляции лица стоит отказаться, так как вы не можете предположить, будет ли раздражение или нет, особенно в первый раз.

Ольга: «Иногда кожа реагирует очень негативно — покраснение после лазера может держаться около трех суток».

Использовать декоративную косметику на поврежденной коже нельзя, а потому распланируйте свое время так, чтобы спокойно восстановиться, если будет такая необходимость.

Одним сеансом не обойтись

Даже если волосков немного, скорее всего, понадобится несколько сеансов. У волосяных луковиц есть несколько фаз роста, а потому для идеального эффекта необходимо пройти курс лазерной эпиляции.