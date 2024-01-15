Черный с белым не носить: какие цвета делают нас моложе

Одежда может прекрасно на нас сидеть, но при этом совершенно не подходить. Одеждой можно подчеркнуть ранние морщины и седину, прибавить визуально веса или сделать внешность болезненной. Или, напротив, скорректировать недостатки, смягчить и омолодить лицо и сделать его цвет здоровее.

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Разбираемся, какие оттенки делают нашу внешность старше и какие — моложе.

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Определите свой цветотип

Смойте косметику, наденьте одежду нейтрального оттенка и посмотрите на себя в зеркало при естественном освещении (не под прямыми солнечными лучами). Что вы видите? Тон кожи, цвет глаз и волос помогут понять ваш цветотип или сезон. На иллюстрации сверху вниз мы видим их все — Весна, Лето, Осень и Зима.

Соцсети

Мы все делимся на два типа — теплый (присутствует желтый пигмент) и холодный (голубой, серый или седой). Каре-зеленые глаза, рыжеватые волосы, персиковый румянец — явно теплый тип внешности. Серые или голубые глаза, иссиня-черные или пепельного оттенка волосы и розовый румянец — холодный.

Внутри каждого из них есть еще градация по уровню контрастности.

«Контраст сильный в холодном цветотипе? Вы — условная Зима с ее чистыми, яркими и глубокими цветами. Контраст поспокойнее? Значит, вы Лето, когда холодные краски мягче и приглушеннее.



Для теплого цветотипа это соответственно Осень и Весна — в первом случае это буйство ярких оттенков красного, багряного, оранжевого и бронзового. Во втором — краски нежные и пастельные, но в них все равно всегда есть желтый или золотой», — рассказывает колорист Ирина Бородина.

Теплые цвета — теплому цветотипу, холодные — холодному

Ну, а дальше все очень просто. Если ваш природный цветотип теплый, вам подходят теплые оттенки любых цветов. Другими словами, в любой цвет должен быть добавлен желтый. В красном это томатный и коралловый оттенки, в зеленом — салатный и хаки и так далее.

Соцсети

Ирина: «Холодные цвета обычно добавляют землистости и желтизны лицу теплого тона, поэтому лучше их избегать. Если вы сомневаетесь в выборе оттенка, протестируйте несколько вариантов на фоне нейтрального цвета рядом с лицом. Очень быстро вы начнете видеть и понимать разницу».

Для холодного цветотипа подбираем цвета с добавлением синего — малиновый и фуксия, бирюзовый и глубокий синий.

Соцсети

Универсальный цвет: деним

Удивительно, но всем идут вовсе не черный и белый, как может показаться. Деним — отличный цвет для любой внешности. Возможно, именно поэтому классические голубые джинсы так популярны в течение десятилетий и замечательно сочетаются с одеждой любого оттенка!

Черный и белый вычеркиваем

А вот от черного давайте избавляться, он подходит только природным черноглазым брюнеткам или платиновым блондинкам с безупречной кожей.