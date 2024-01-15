Сколько стоит чаепитие и экспресс-омоложение из «Чародеев» в 2024 году

Чтобы поесть и омолодиться, как герои советской музыкально-комедийной киносказки «Чародеи», понадобится чуть больше миллиона рублей. Издание Life совместно с профессором кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галиной Сорокиной и заместителем кафедры Института экономики и финансов ГУУ Светланой Сазановой подсчитали, насколько сильно выросли цены за последние 50 лет.

© kinopoisk.ru

По мнению экспертов, для подготовки сказочного чаепития в 2024 году понадобится около 830 рублей, если закупаться всеми необходимыми продуктами (баранками, пряниками, лимонами и т.п.) в сетевых магазинах. При этом, стоимость того же стола в кафе обойдется, как минимум, в 1300 рублей. Советские декораторы, покупая все необходимое, в 1980-х потратили в общей совокупности 5 рублей.

Что касается экспресс-омоложения, то персонаж сказки Аполлон Сатанеев потратил на апгрейд внешности 53623 рубля. На подобные операции в нынешнее время герой заплатил бы не менее одного миллиона рублей.