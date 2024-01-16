Жена Джейсона Стэйтема показала фигуру в нижнем белье

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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36-летняя гражданская жена популярного актера Джейсона Стэйтема поделилась видео, на котором показала фигуру в нижнем белье, состоящем из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. При этом на размещенных кадрах видно, что комплект синего цвета оформлен кружевами.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях под постом, который набрал более 68 тысяч лайков. «Не могу поверить в то, при наличии двух детей твое тело выглядит все еще так прекрасно», «Тебе очень идет», «Совершенное тело», «Великолепная», «Шикарная женщина», — высказывались они.