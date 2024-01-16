Трихолог назвала простые способы избавления от перхоти

Врач-трихолог Анастасия Федорова рассказала, что может спровоцировать появление перхоти. В этот список попали стресс и еда, богатая быстрыми углеводами.

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Как рассказала российский медик, для выявления причин появления перхоти необходимо обратиться к врачу, который подберет правильное лечение и уход. Чтобы в домашних условиях уменьшить проявления перхоти, Федорова дала несколько рекомендаций. В первую очередь стоит обратить внимание на рацион, передает издание "Газета.Ru".

– Рацион, богатый быстрыми углеводами (например, выпечка, сладкое, конфеты), может влиять на появление перхоти. Также к проблемным с этой точки зрения продуктам относятся: молоко животного происхождения (можно заменить на растительное), шоколад, острое, жирное, жареное, копченое, фастфуд, – объяснила врач.

Чтобы перхоти стало меньше, следует есть достаточное количество овощей и фруктов, богатых клетчаткой. Также необходимо соблюдать питьевой режим, выпивая не менее 1,5 литра чистой воды в сутки.

Помимо питания, необходимо уделить внимание домашнему уходу. Можно добавить в него пилинги кожи, устраняющие шелушение. При выборе головных уборов лучше отдать предпочтение тем, которые сделаны из натуральных материалов и не сдавливают кожу.