Как составить полноценный гардероб на зиму

Универсальную коллекцию одежды иногда называют «капсульным гардеробом». В основе этой концепции лежат три основные ценности: простота, универсальность и сочетаемость. Подробнее о том, какие вещи составляют фундамент зимнего гардероба, «Вечерней Москве» рассказал дизайнер Наз Маер.

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С чего начать

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Чтобы реализовать эту концепцию, важно правильно подходить к покупке одежды; покупать вещи, исходя из того, как они вписываются в общую картину, а не из-за их индивидуальных качеств. Это ключ к созданию гардероба, который функционирует как единое целое.

Самое важное, на что нужно обратить внимание при создании минималистичного гардероба, — это качество вещей. Нужно потратить немного больше денег, но если учитывать разницу между покупкой чего-то один раз и пятикратной покупкой, то это выгодное вложение.

Ключ к созданию успешного капсульного гардероба — универсальность. Нужно подбирать предметы одежды так, чтобы создавать разные образы. Лучше всего использовать нейтральные тона. Нельзя сказать, что яркие цвета следует полностью исключить, но для того чтобы сделать это правильно, важно, чтобы капсульный гардероб был построен на основе сдержанных оттенков, которые хорошо сочетаются:

черный;

белый;

серый;

синий;

коричневый;

зеленый.

Пальто

Пальто — самый классический и универсальный предмет гардероба, и если вы вложитесь в качественную модель, то сможете носить его долгие годы. Шерсть — лучший вариант ткани, а верблюжий цвет самый удачный.

Футболки

Солидный ассортимент качественных футболок — основа любого повседневного гардероба. Выбирайте простые, блочные цвета для максимальной универсальности и запасайтесь, в частности, черным, темно-синим, серым и белым — скорее всего, именно они будут наиболее уместными в повседневной жизни.

Джинсы Slim Fit

Мода на джинсы часто меняется, но хорошая пара зауженных (не путать со скинни) джинсов всегда будет актуальна. Не слишком свободные и не слишком обтягивающие, такие джинсы идут всем и хорошо вписываются в любой образ.

Брюки чинос

Нельзя ограничиваться только джинсами, даже если ваш образ жизни не предполагает никаких формальных мероприятий. Для свиданий, деловых встреч и других мероприятий в стиле смарт-кэжуал идеально подойдут брюки чинос. Отдавайте предпочтение классическим цветам: бежевому и темно-синему.

Толстовка с круглым вырезом

Уютная, классическая и элегантная толстовка с круглым вырезом — одна из немногих вещей, которая почти всегда уместна и удобна. Ищите вариант, который хорошо сидит на плечах и имеет относительно узкий крой. Серый, темно-синий и черный — это универсальные оттенки, которые никогда не выйдут из моды.

Классические рубашки

Ни один гардероб не может не включать в себя несколько классических рубашек, в числе которых должны быть белые. Пара качественных моделей — возможно, даже сшитых на заказ — заложит основу вашего гардероба.

Combat boots

Классические армейские ботинки в стиле Dr. Martens не теряют актуальности, являются универсальными и достаточно теплыми для осенне-зимнего сезона. Помимо грубых ботинок в армейском стиле, сегодня в тренде казаки. Среди казаков нам доступен куда больший выбор цветов и декора — вариаций на тему на мировых подиумах бесчисленные количества. Бахрома, вышивка, каблуки необычной формы — сегодня каждая найдет что-то по душе.

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