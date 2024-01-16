Дочь Синди Кроуфорд снялась в прозрачном корсете для модного журнала

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенном образе для модного журнала Elle. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

На размещенном фото 22-летняя манекенщица запечатлена в сером пиджаке и джинсах с высокой посадкой. На фото видно, что под жакетом присутствует черный прозрачный корсет, оформленный кружевами.

Также девушка примерила комплект одежды, состоящий из кожаной куртки-косухи и синих джинсов. При этом она дополнила данный образ черными солнцезащитными очками и небольшой сумкой люксового бренда Celine.