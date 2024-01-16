Российская супермодель Ирина Шейк снялась без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором она позирует в черном свитере с изображениями белых звезд, сидя на раковине. При этом Шейк раздвинула ноги и согнула их в коленях. На размещенном снимке видно, что она решила отказаться от трусов на время съемки, прикрыв интимные части тела рукой.

В свою очередь, визажисты сделали в макияже акцент на губы, нанеся на них красную помаду. Вдобавок стилисты уложили ее волосы в небрежные локоны и оформили челку.