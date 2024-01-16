Актриса Селена Гомес появилась на премии в платье с цветочным принтом
Актриса Селена Гомес посетила 75-ю церемонию вручения премии «Эмми», которая прошла 15 января в Лос-Анджелесе. Daily Mail опубликовал новые фотографии певицы.
31-летняя Селена Гомес вышла в свет вместе со своим возлюбленным, музыкальным продюсером Бенни Бланко. На мероприятии знаменитость появилась в сверкающем платье-макси Oscar de la Renta, которое было украшено лепестками. Селена Гомес добавила к образу колье Tiffany & Co и бордовые бархатные босоножки. Стилисты сделали актрисе пучок с прядями у лица, а визажисты — яркий макияж с винными губами. Однако читатели Daily Mail раскритиковали наряд Гомес.
«Она выглядит нелепо в одежде, которая в 10 раз меньше ее», «Она беременна?», «Выглядит так, будто ей 40 лет», «Она стала больше на 4 размера», «У нее отличная фигура, но это платье ей явно не идет. Оно делает ее больше, чем она есть на самом деле», — писали интернет-пользователи.
Селена Гомес подтвердила, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко, в декабре 2023 года. Певица опубликовала в социальных сетях совместные снимки с новым возлюбленным. На одной из фотографий Бланко целует артистку в губы.
Ранее Селена Гомес снялась в пижаме со своим возлюбленным.