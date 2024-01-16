Актриса Селена Гомес появилась на премии в платье с цветочным принтом

«Она выглядит нелепо в одежде, которая в 10 раз меньше ее», «Она беременна?», «Выглядит так, будто ей 40 лет», «Она стала больше на 4 размера», «У нее отличная фигура, но это платье ей явно не идет. Оно делает ее больше, чем она есть на самом деле», — писали интернет-пользователи.