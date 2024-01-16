Российский манекенщик из деревни Евгений Иванов стал моделью на показе Prada
Российский манекенщик Евгений Иванов стал моделью на показе итальянского бренда Prada. Об этом сообщил дизайнер и продюсер Артем Кривда в своем Telegram-канале.
nsn.fm
Он показал снимок, на котором Иванов дефилирует в объемной белой куртке, синей водолазке, серых брюках с зеленым ремнем и черных лакированных туфлях.
Кривда отметил, что Иванов родом из деревни Шумиха, и поздравил его и международное модельное агентство TANN Model Management. Ранее стилист и основатель бренда одежды Ольга Агапитова в пресс-центре НСН рассказала о главных трендах в макияже, среди которых – яркие глаза «латте» и влажные губы, передает «Радиоточка НСН».