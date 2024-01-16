Российский манекенщик из деревни Евгений Иванов стал моделью на показе Prada

Российский манекенщик Евгений Иванов стал моделью на показе итальянского бренда Prada. Об этом сообщил дизайнер и продюсер Артем Кривда в своем Telegram-канале.

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Он показал снимок, на котором Иванов дефилирует в объемной белой куртке, синей водолазке, серых брюках с зеленым ремнем и черных лакированных туфлях.