Александр Рогов стал новым ведущим «Модного приговора»

Популярный блогер и стилист Александр Рогов был новым лицом ток-шоу «Модный приговор», сообщила пресс-служба Первого канала. Ведущий программы заменил собой российского историка моды Александра Васильева.

За кандидатуру Рогова в «Модном приговоре» проголосовали 54% зрителей, на втором месте оказался актер театра и кино Игорь Верник, набрав 18%, а третью строчку с результатом 16% занял стилист Даниил Грачев, пишет РБК.

Кроме этого, за место на Первом канале боролись радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.