Стилист Александр Рогов стал новым ведущим «Модного приговора» на Первом канале
Популярный блогер и стилист Александр Рогов был новым лицом ток-шоу «Модный приговор», сообщила пресс-служба Первого канала. Ведущий программы заменил собой российского историка моды Александра Васильева.
За кандидатуру Рогова в «Модном приговоре» проголосовали 54% зрителей, на втором месте оказался актер театра и кино Игорь Верник, набрав 18%, а третью строчку с результатом 16% занял стилист Даниил Грачев, пишет РБК.
Кроме этого, за место на Первом канале боролись радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов.
Ранее новоиспеченному лицу «Модного приговора» Александру Рогову приходилось отбиваться от хейтеров, которые узнали о перестановках в популярной передаче. Стилист пожелал всем любви и пообещал много работать, несмотря на критику.