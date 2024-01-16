Пластический хирург: мьюинг не поможет надолго скорректировать прикус и овал лица

Новая популярная техника коррекции прикуса и овала лица мьюинг, которая основывается на принципе особого положения языка, не поможет избавиться от недугов на длительное время. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал заведующий кафедрой челюстно-лицевой и пластической хирургии НОИ стоматологии им. А. И. Евдокимова Российского университета медицины Минздрава России, профессор Алексей Дробышев.

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По его словам, такая техника не имеет противопоказаний, однако, с помощью нее будет сложно добиться желаемого эффекта.

«Овал лица меняется даже после массажа, тут может быть похожий эффект, но ненадолго. Имеет также значение, молодой это человек или пенсионного возраста», — пояснил эксперт.

Стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев также согласился, что исправить проблемы с помощью мьюинга не получится. Он подчеркнул, что при хроническом воспалительном процессе состояние пациента после такого процесса может ухудшиться. В случае появления проблем с прикусом эксперт советует обратиться к врачу.

Врач-дерматовенеролог, руководитель клинического направления Учебного Центра ГК «А1 Эстетик» Анна Смитнева до этого рассказала «Газете.Ru», что процедура ультразвукового SMAS-лифтинга позволяет подтягивать контуры лица без хирургического вмешательства.