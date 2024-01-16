Хайди Клум появилась на вечеринке в образе Русалочки

Супермодель и актриса Хайди Клум посетила вечеринку, которая состоялась 15 января после церемонии вручения премии «Эмми». Фотографии знаменитости были опубликованы на Daily Mail.

50-летняя Хайди Клум появилась на светском мероприятии в образе Русалочки. Супермодель позировала фотографам в лазурном платье-макси с эффектным длинным шлейфом. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Хайди Клум также надела массивные серьги в тон. Стилисты сделали звезде «голливудскую волну», а визажисты – макияж с голубой подводкой, который привлек внимание к карим глазам.

Супермодель Хайди Клум вышла замуж за гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца в 2019 году. Знаменитости воспитывают четверых детей Клум: 19-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также18-летнего Генри, 17-летнего Йохана и 14-летнюю Лу от британского музыканта Сила.