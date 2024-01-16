Тренд на slavic core популяризировал стиль жен мафиози

Зимний тренд slavic core, последовательницы которого публикуют в социальных сетях фотографии и видеоролики в образе «типичной славянки», постепенно привел в моду стиль жены мафиози.

Как считает админ телеграм-канала Мадонна Мур, чтобы быть Mob wife, необходимо забыть про quiet luxury («тихую роскошь»).

Для воплощения наряда жены бандита надо раздобыть меха и золотые украшения, сделать броский маникюр с ярким макияжем, а также использовать в одежде анималистичный принт (желательно хищных животных) либо просто подобрать для себя total-black лук.