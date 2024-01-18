Раскрыта страшная правда о дешевых волосах для наращивания

Основательница клиники UK Hair Consultants британский трихолог Ева Праудман раскрыла страшную правду о дешевых волосах для наращивания. Ее комментарии публикует The Sun.

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По словам эксперта, качество подобного материала может оказаться на низком уровне. Например, исследовав партию предназначенных для указанной процедуры прядей под микроскопом, специалистка обнаружила на них вшей и гнид.

Кроме того, волосы могут быть загрязнены жирами, пылью и отмершими клетками кожи. Зачастую у них повреждена кутикула, а концы и корни в одном пучке перепутаны местами, добавила специалистка.

Также трихолог заявила, что данную продукцию могут изготавливать из прядей, в том числе найденных в мусорных баках.

«Производители будут выметать волосы в парикмахерских, снимать их со щеток и покупать везде, где только смогут», — отметила Праудман.