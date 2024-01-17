Cтилист назвала самые вредные для здоровья типы одежды

Персональный стилист Анастасия Дзыбова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выделяет одним из примеров вредной одежды брюки из экокожи с флисовым подкладом, которые, по словам эксперта, часто встречаются в магазинах. Такие брюки могут вызвать дискомфорт, из-за чего человек начинает потеть, особенно в закрытых помещениях. Совет стилиста – предпочитать изделия из экокожи с тонким хлопковым подкладом, который обеспечивает комфорт, хотя они встречаются реже.

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Другим вредным элементом гардероба является неправильно подобранная обувь, которая может оказать давление на пальцы или не соответствовать по колодке. Дзыбова предупреждает, что здесь действовать по принципу «обувь разносится» не стоит. Неподходящая обувь может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая врастание ногтей. Рекомендация стилиста – тщательно подбирать обувь по размеру и, в некоторых случаях, выбирать на размер больше.

Также неправильный выбор нижнего белья также может оказаться критичным, особенно для женщин. Для правильного подбора белья рекомендуется обратиться к специалисту по брафиттингу, чтобы избежать негативного воздействия на здоровье, особенно при наличии особенностей фигуры.