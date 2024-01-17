Дизайнер рассказал, как носить черный цвет, чтобы не выглядеть дешево

Носить черный цвет легко, если вы знаете, как его правильно комбинировать. Главное — не бояться экспериментировать и находить свой стиль. Об этом «Вечерней Москве» рассказал дизайнер Наз Маер.

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Маленькое черное платье

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Начнем со знаменитого маленького черного платья. В гардеробе каждой девушки оно должно быть, и желательно не одно. Это универсальная вещь, которая станет настоящим спасением для вас в те моменты, когда заморачиваться над внешним видом совсем нет возможности, ведь его можно надеть куда угодно — от офиса до светского мероприятия — и всегда выглядеть в нем уместно.

Пиджак

Найдите также подходящий повседневный пиджак, который будет идеально на вас сидеть и отличаться высоким качеством, чтобы вы могли носить его долгие годы. Это универсальный предмет гардероба, необходимый для того, чтобы любой наряд выглядел чуть более строгим. Но также его можно надеть с джинсами поверх футболки и пойти на вечеринку.

Туфли-лодочки

Сюда же добавим туфли-лодочки. Маленькие классические лодочки подходят ко всему — джинсам, юбкам, брюкам — и делают любой наряд более женственным. Небольшой каблук позволяет ходить в них на учебу и работу, но они идеально будут смотреться и на прогулке с друзьями, и на вечеринке.

Скинни-джинсы

Не лишним также будет приобрести пару качественных скинни-джинсов в черном цвете. Такие джинсы также являются универсальными и будут подходить ко всему. Темные оттенки стройнят, поэтому их можно смело носить обладательницам разных фигур. Найдите пару, которая хорошо на вас сядет, и вы будете носить их постоянно и с удовольствием. Небольшой лайфхак: если периодически стирать джинсы со специальной черной краской, которую вы легко найдете в хобби-маркете, то можно носить их по нескольку лет.

Ошибки

Отсутствие текстуры

Экспериментируйте с текстурами и оттенками. Черный цвет может выглядеть слишком тяжелым и мрачным, если вы носите одинаковые материалы и оттенки. Разнообразьте свой гардероб, добавив текстуры, такие как кожа, замша, шерсть, шелк и так далее, и оттенки — серый, белый, бежевый, бордовый и другие.

Монотонность

Играйте с пропорциями. Если вы носите черное платье или костюм, добавьте аксессуары в других цветах, чтобы разбить монотонность. Вы также можете носить черное пальто с ярким шарфом или крупными серьгами.

Отсутствие аксессуаров

Яркие аксессуары, такие как сумки, обувь, шарфы, шляпы или ювелирные изделия, могут добавить яркости и легкости вашему черному наряду.

Неправильно подобранная обувь

Подбирайте правильную обувь. Черные туфли или ботинки могут дополнить ваш черный наряд и сделать его более элегантным. Если вы хотите добавить немного разнообразия, попробуйте носить обувь в других цветах, таких как бордовый, серый, бежевый или зеленый. А вот с черными кроссовками, особенно массивными, стоит быть осторожнее. Как правило, они смотрятся некомплиментарно и удачно дополняют наряд только в контрастных оттенках.

Негармоничный макияж

Черный наряд может выглядеть более выразительно при ярком макияже и маникюре. Но помните, что это должно гармонировать с вашим образом.

Частые стирки