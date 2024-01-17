Тренды на красоту, уменьшение носа и опасные массажи лица: интервью с врачом-косметологом

Индустрия красоты продолжает развиваться, но в погоне за пухлыми губами и отчетливыми скулами можно нарваться на недобросовестных бьюти-мастеров. Когда можно начинать делать уколы молодости, какими регалиями должен обладать специалист, какие сейчас тренды в этой сфере – читайте в нашем интервью с самарским врачом-косметологом Викторией Моисейцевой.

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- С какого возраста нужно делать "уколы красоты" и какие?

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- Если есть прыщи, рубцы - необходимо начать лечение как можно раньше. Химические пилинги можно делать с 13 лет. А инъекции витаминов, коллагена, гиалуроновой кислоты для лечения проблемной кожи можно делать с 18 лет. Губы тоже можно делать с 18 лет. Что касается ботокса, то его можно колоть примерно с 20 лет, если есть ранние мимические морщины. А нити можно ставить с 30 лет, когда начинается "опущение" лица.

- Есть миф, что ботокс "подсаживает" и после того, как начнешь делать, если прекратишь, будет еще хуже, чем было до этого. Это правда? Сколько вообще длится эффект от этой процедуры и в чем ее суть?

- Это миф. Мышцы лица с возрастом становятся сжатыми и из-за этого появляются мимические морщины, ботокс устраняет эту "сжатость" и морщины разглаживаются. Процедура делается один раз примерно в 6 месяцев, если вы не будете повторять процедуру - морщина просто станет такой, как была до. Результат накопительный: у пациентов, которые делают ботокс раз в 6 месяцев, морщины с каждом разом становятся меньше.

- Сейчас популярны массажи лица – ручной, с помощью специальных приборов. Что думаете о таких методах сохранить молодость? И можно ли испортить лицо самомассажем?

- Массажи лица могут разогнать кровь, уменьшить отечность на время. Морщины они не разгладят и не подтянут кожу. Массажем можно и навредить, например, растянуть кожу, сделать мышцы лица более активными, из-за чего они будут тянуть лицо вниз.

- Сталкивались ли с непрофессионализмом коллег? Сейчас много обзоров среди блогеров-разоблачителей о том, что инъекционные процедуры делают медсестры и люди вообще без медобразования с корочками курсов. Каковы стандарты в этой сфере?

- Косметолог - это врач. Чтобы стать косметологом, нужно окончить медицинский университет, факультет лечебного дела, интернатуру по дерматологии и косметологии. Кто не имеет такого образования и медсестры, тоже могут закончить курсы и стать эстетистами - делать маски, массажи, пилинги. Ко мне приходят пациенты с омоложениями от псевдо-косметологов без образования. Это пациенты, у которых, в лучшем случае, просто не было результатов от процедур. Необходимо иметь много знаний, чтобы сделать пациента моложе и красивее.

- Мода на "губы-утки" прошла? Если женщина приходит и просит огромные губы, вы отказываете или выполняете любой каприз?

- Ко мне не приходят такие пациенты. Не всем подходят слишком большие губы - если лицо маленькое, большие губы будут смотреться неэстетично. И да, сейчас мода на огромные губы уже ушла.

- Какие процедуры сейчас особенно популярны? Каковы были тренды прошлого года и есть ли прогноз на 2024-й?

- Сейчас в тренде натуральная красота и, соответственно, более естественные результаты. Профессиональная косметология предлагает различные процедуры, которые никак не бросаются в глаза, и пациент выглядит свежо, красиво и ухоженно. При этом подчеркивается его натуральная внешность, которая не меняется до неузнаваемости. Нет ничего сложного, чтобы сделать огромные скулы, острый подбородок и пухлые губы, но это не всегда смотрится гармонично. Я обращаю внимание на пропорции, анатомические особенности строения и индивидуальные черты. Этот принцип должен соблюдаться вне зависимости от тенденций и моды в бьюти-индустрии.

- Видела, что есть процедуры уменьшения носа с помощью уколов? В чем суть подобных методов и на сколько хватает эффекта?

- Можно уменьшить нос с помощью ботулинотерапии. Делается по одному уколу с каждой стороны - ноздри становятся меньше, нос сужается. Результат сохраняется около 4 месяцев, затем можно повторить процедуру. Результат накопительный - с каждой последующей процедурой результат будет сохраняться дольше. Однако некоторые специалисты уменьшают нос инъекциями гормона Дипроспана в нос, что может вызвать разрушение тканей - такую процедуру делать нельзя.

- Каков ваш эталон женской красоты?