Дочь Кейт Мосс, модель Лила, вышла на публику в платье-комбинации

Дочь Кейт Мосс, Лилу, засняли в откровенном образе. Daily Mail выложил новые фотографии модели. Папарацци заметили 21-летнюю Лилу Мосс, когда она направлялась в известный ресторан Laurent в Париже, где ее мать праздновала свое 50-летие. Модель появилась на публике в образе черного цвета.

© Газета.Ru

Звезда подиумов надела платье-комбинацию без нижнего белья, поверх которого накинула длинное пальто. Лила Мосс добавила к вечернему наряду лаковые туфли на каблуках и золотую цепочку.

На дне рождении супермодели 90-х также были дизайнер Стелла МакКартни, визажист и бизнесвумен Шарлотта Тилбери и фотограф Николай фон Бисмарк, с которым Кейт Мосс состоит в отношениях с 2015 года.

Газета.Ru

Супермодель Кейт Мосс воспитывает дочь Лилу, которую родила от совладельца медиакомпании Dazed Media Джефферсона Хака. Знаменитости встречались с 2001 по 2004 год. 21-летняя Лила строит карьеру модели.