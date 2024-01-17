Обруганная за мини-платье певица из Дагестана ответила на критику

«Не знаю, где это было, но, где бы ни было, это позор. Неужели у нее нет родственников или же близких людей?! Если есть, то разберитесь со своей близкой, пока жизнь не разобралась с ней сама. Никакой совести нет», — возмутился общественный деятель.