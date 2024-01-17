Расширение бизнеса: Ким Кардашьян займется выпуском декоративной косметики

Ким Кардашьян объявила о запуске собственной линейки декоративной косметики и духов
Популярный блогер и предпринимательница Ким Кардашьян объявила на своей страничке в Instagram* (принадлежит Meta, запрещена в РФ), что планирует 26 января выпустить линейку декоративной косметики и духов.
Поводом новой бизнес-идеи послужили просьбы подписчиков, которые требовали от знаменитости вернуться к производству средств для макияжа. Названия продуктов, как и новое имя бренда, пока неизвестны.
Ранее у Ким Кардашьян уже был косметический бренд SKKN by Kim, представляющий комплексный уход из девяти продуктов, линейка ароматов KKW Fragrance, а также средства для тела KKW Beauty.
Рамблер: главные новости