Расширение бизнеса: Ким Кардашьян займется выпуском декоративной косметики

Популярный блогер и предпринимательница Ким Кардашьян объявила на своей страничке в Instagram* (принадлежит Meta, запрещена в РФ), что планирует 26 января выпустить линейку декоративной косметики и духов.

Поводом новой бизнес-идеи послужили просьбы подписчиков, которые требовали от знаменитости вернуться к производству средств для макияжа. Названия продуктов, как и новое имя бренда, пока неизвестны.