$87.65-0.0395.60-0.47
Почта

Диетолог Мосли назвал способ избавиться от жира на животе

Диетолог Майкл Мосли перечислил продукты, от которых необходимо отказаться, чтобы избавиться от жира на животе.

Диетолог назвал способ избавиться от жира на животе
© Vse42.ru

Мосли пояснил, что у людей, которые стараются похудеть, жир из зоны живота зачастую уходит медленнее всего, так как он висцеральный и сгорает медленнее обычного подкожного.

Чтобы ускорить похудение в области живота, диетолог посоветовал ограничить употребление продуктов, состоящих более чем на 5% из сахара, до двух раз в неделю, то же самое касается напитков.

Помимо этого, специалист подчеркнул, что похудению в зоне живота мешают и обработанные углеводы, а также посоветовал отказаться от макарон и хлеба из белой муки, при этом заменив их на бурый рис и киноа, рекомендации Мосли публикует Daily Mirror.

Тренды
Майкл Мосли