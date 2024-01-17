Диетолог назвал способ избавиться от жира на животе

Диетолог Майкл Мосли перечислил продукты, от которых необходимо отказаться, чтобы избавиться от жира на животе.

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Мосли пояснил, что у людей, которые стараются похудеть, жир из зоны живота зачастую уходит медленнее всего, так как он висцеральный и сгорает медленнее обычного подкожного.

Чтобы ускорить похудение в области живота, диетолог посоветовал ограничить употребление продуктов, состоящих более чем на 5% из сахара, до двух раз в неделю, то же самое касается напитков.