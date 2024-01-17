Хирург объяснил, как выбрать форму имплантов для пластики груди

При выборе подходящего импланта для пластики груди учитываются не только пожелания пациентки, но и особенности ее фигуры (ширина грудной клетки, вес и рост, тип телосложения), состояние здоровья, ежедневные физические нагрузки. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказал заведующий отделением пластической хирургии ФНКЦ ФМБА России Виктор Щербинин.

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Важно помнить, что из-за силы тяжести большая часть молочной железы смещается вниз, в верхней части ее объем минимален. Такой естественный вид повторяют каплевидные импланты, которые исправляют имеющуюся форму за счет добавления объема. Когда женщина лежит, ее грудь становится более плоской, что тоже считается естественным.

Если у пациентки отмечается опущение груди, потеря упругости и эластичности, то используются анатомические импланты. По словам специалиста, благодаря им получается убрать асимметрию. Они подходят женщинам с узкой грудной клеткой и астеническим телосложением, применяются для увеличения груди минимального исходного размера. Среди недостатков - визуально заметное смещение при повороте в так называемом «инкапсулярном» кармане, где они расположены.