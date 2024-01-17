Выпадают волосы: как их спасти, рассказал эксперт

Узнайте, почему надо есть орехи и чем поможет массаж.

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Холод, ветер и снег не лучшие друзья нашим волосам. Из-за не очень комфортных погодных условий зимой мы теряем гораздо больше волос, чем в другое время года. Ароматерапевт, основатель косметического бренда Елена Масалитина поделилась с нами рекомендациями, которые помогут сохранить волосы здоровыми и красивыми даже в холода.

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Ешьте овощи и мясо

Если в обычное время года человек может терять от 100 до 120 волос ежедневно, то зимой это количество значительно увеличивается. Часто причина кроется в недостатке питательных элементов в организме.

«Зимой наше меню содержит мало зелени, фруктов и овощей, что приводит к дефициту важных для здоровья волос микроэлементов и витаминов. Постарайтесь обогатить свой рацион питательными компонентами».

Так, Елена советует увеличить потребление фруктов, овощей, зелени и ягод. Также ешьте зимой продукты с высоким содержанием железа (мясо, рыбу), цинка (орехи, семена), витамина С (цитрусовые, киви, квашеная капуста, гранат).

Сказаться на потере волос могут и другие причины.

«Стресс и вредные привычки провоцируют снижение иммунитета и, как следствие, могут стать причиной выпадения волос. Сезонные болезни истощают организм, что косвенным образом отражается на состоянии волосяного покрова», — рассказала Елена Масалитина.

Не забудьте шапку

Чтобы уберечь свою шевелюру от пагубного воздействия холодного климата и низкой влажности воздуха, обязательно носите шапку. Да-да, именно ее! Даже если вы идете от подъезда до машины, лучше наденьте головной убор (ну, хотя бы платок). Пяти минут достаточно, чтобы волосяные луковицы замерзли. В результате нанесенного стресса волосы начнут выпадать.

Делайте массаж

Когда температура падает, сосуды могут сузиться, что не позволяет питательным веществам достигать корней волос через кровь. Для того, чтобы избежать ухудшения их состояния, необходимо стимулировать кровообращение самостоятельно. Массаж кожи головы — это один из самых простых и приятных способов.

«Регулярно массируйте кожу головы специальными гаджетами или просто кончиками пальцев, чтобы улучшить кровообращение и стимулировать рост новых волос».

Домашний уход

Не забывайте про питание своих локонов в домашних условиях.

«Маски могут прекрасно укрепить даже самые тонкие и хрупкие волосы. Например, можно делать маски на основе оливкового, репейного или касторового масел. Оливковое отлично увлажняет волосы, поможет в борьбе с пересыханием, а репейное и касторовое — укрепят корни».

Наш эксперт также советует обратить внимание на шампуни, кондиционеры и маски с содержанием натуральных масел (например, кокосового), экстрактов растений (алоэ вера, розмарин) или протеинов.

Профессиональный уход

Можно воспользоваться и профессиональными процедурами по укреплению волос.

«Одной из популярных является мезотерапия — инъекции специальных коктейлей в кожу головы. Это улучшает кровообращение, стимулирует рост новых волос и предотвращает их выпадение», — советует наш эксперт.