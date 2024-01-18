Кайли Дженнер показала лицо без макияжа и подверглась критике в сети

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала естественную внешность и подверглась критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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26-летняя предпринимательница записала видео, в котором прорекламировала новый тональный крем своего бренда Kylie Cosmetics. В начале ролика девушка предстала перед камерой без макияжа в черном топе. Затем она взяла в руки флакон с косметическим средством и стала наносить его на щеки, подбородок и лоб. После этого Дженнер распределила крем по всему лицу с помощью кисти.

Поклонников смутил внешний вид бизнесвумен, о чем они принялись писать в комментариях под постом.

«Зачем включать фильтр при макияже?»,

«Что-то не так с ее лицом»,

«Каждый раз, когда она наносит макияж, как будто прибавляет себе лишние годы»,

«После стольких операций лицо теперь заметно усталое и обвисшее»,

«Она похожа на Майкла Джексона», — высказывались юзеры.