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Стилист перечислил россиянкам пять устаревших моделей шуб

Стилист Исмаил Сафиулов перечислил россиянкам пять моделей натуральных шуб, которые устарели. Соответствующий материал публикует портал «Внимание, новости!».

Стилист перечислил россиянкам пять устаревших моделей шуб
© Lenta.ru

В список вошли объемные шубы, напоминающие одежду охотников.

«Эта модель шуб совершенно не подчеркивает женственность обладательницы, а делает ее квадратной», — пояснил он.

Помимо этого, эксперт призвал отказаться от шуб-гусениц с поперечным кроем, а также расклешенных моделей, которые зрительно добавляют объем фигуре. Среди прочего, по словам специалиста, самым ярким антитрендом стали изделия с кожаными рукавами и меховые жилетки.

В заключение Сафиулов также отметил утратившие актуальность шубы с капюшоном и различными аксессуарами, такими как пуговицы.

«Эти модели утяжеляют и без того объемный элемент гардероба. В то же время они смотрятся очень безвкусными и старомодными. Чем меньше деталей, тем лучше», — подытожил он.

Ранее в январе Бузова снялась в шубе за 26 миллионов рублей. 37-летняя знаменитость поделилась видео, на котором она поздравила подписчиков со старым Новым годом. Для ролика артистка надела белую шапку-ушанку, латексные облегающие штаны, а также сапоги на шпильке с высоким голенищем.

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