Виктория Боня задумалась о переезде в американский город ради «киношного света»

В публикации для подписчиков блогер отметила уникальность и красоту неба и солнечного света в Лос-Анджелесе. «Смотрите, какое солнце здесь. Только в Америке, только в Лос-Анджелесе именно такое небо и вот такой солнечный свет, который непохож на нигде, ни в одной стране, ни в одном городе мира. Ну он прям киношный. За него даже платить не надо. Снимай не хочу», — прокомментировала увиденное она. В заключение Боня задалась вопросом о приобретении недвижимости и возможном переезде в США, чтобы жить на две страны — Монако и Штаты.