Пластическая операция лица: побочные эффекты, о которых молчат хирурги

Не спешите решаться на пластику, пока не взвесите все «за» и «против».

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Пластика лица всегда сопровождается особыми рисками, так как скрыть последствия неудачных манипуляций в этой области крайне сложно. Многие хирурги предпочитают не пугать пациентов заранее, а потому не всегда честно готовы ответить на вопрос — какие осложнения встречаются не так уж редко. Пластический хирург Николай Сазонов рассказал нам о моментах в послеоперационный период, которые сложно предсказать даже самым крутым профессионалам.

Появление рубцов

Да, сегодня существует большое количество способов решения проблемы, и все же никому не хочется столкнуться с рубцом в любом виде.

«К сожалению, многие операции просто невозможно провести абсолютно незаметно, конечно, если мы не говорим о закрытой ринопластике. А вот после блефаро остается шов, пусть тонкий, но он будет. Здесь все зависит от профессионализма врача».

В редких случаях швы могут разрастаться, и застраховать от этого не может ни один врач.

Чувствительность может не восстановиться полностью

Частая «побочка» пластики, да и вообще любой операции. На какое-то время затронутый скальпелем участок теряет чувствительность, и здесь снова все зависит от индивидуальных особенностей организма.

«Иногда бывает и так, что чувствительность практически не восстанавливается, а все из-за огромного количества нервных окончаний в наших тканях. Невозможно полностью их обойти и не затронуть в процессе операции», — говорит наш эксперт.

И все же существуют косметологические процедуры, помогающие восстановить чувствительность быстрее, проконсультируйтесь со специалистом, если вам знакома эта ситуация.

Разрастание хряща

Одна из самых непредсказуемых операций на лице — ринопластика. Помимо того, что врач работает с костью, он затрагивает и хрящ, а хрящевая ткань может преподнести неприятный сюрприз уже после операции.

«У многих пациентов есть предрасположенность к разрастанию хрящевой ткани, в итоге результат может получиться совсем не таким, каким предполагал даже сам хирург».