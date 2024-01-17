Виктория Бекхэм назвала стоимость посвященного дочери платья

Дизайнер Виктория Бекхэм создала платье-комбинацию специально для дочери Харпер, чтобы та отправилась в нем на неделю Моды в Париже. По словам экс-участницы Spice Girls, наряд вдохновлен эстетикой 90-х и доступен для покупки на сайте бренда.

Звездный модельер выложила в социальных сетях фотографию дочери Харпер, которая была одета в платье, созданное в ее честь, сообщает издание Hello. Дизайнер сшила для дочери комбинацию оттенка слоновой кости с квадратным вырезом и регулируемыми бретелями. Мать подчеркнула лаконичный образ подростка бежевыми туфлями и клатчем на цепочке.

«Мне нравится цвет и то, какой получился простой, но элегантный силуэт в сочетании с моим клатчем. Целую! Купите эксклюзивное платье-миди цвета слоновой кости со вставками прямо сейчас на сайте», — написала Бекхэм.