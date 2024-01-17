Как найти свой стиль в одежде: видео
В век социальных сетей и меняющейся моды порой сложно разобраться в собственных предпочтениях. Мы видим сотни стилей и трендов, которые навязывают нам определенный дресс-код.
Из-за этого иногда кажется, что наши предпочтения – это просто отражение чужих идей. Однако на самом деле у каждого есть уникальный стиль, отражающий индивидуальность.
Первый шаг в поиске собственного стиля – научиться разбираться в своих предпочтениях. Посмотрите на разные направления моды, понаблюдайте за людьми на улицах. Что именно вам нравится: цвет, фасон, силуэт?
Составьте муд-борд из понравившихся образов. Экспериментируйте с вещами, разберите свой гардероб. Со временем вы начнёте замечать закономерности и сложите свой уникальный стиль из любимых элементов.
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