В век социальных сетей и меняющейся моды порой сложно разобраться в собственных предпочтениях. Мы видим сотни стилей и трендов, которые навязывают нам определенный дресс-код.

Из-за этого иногда кажется, что наши предпочтения – это просто отражение чужих идей. Однако на самом деле у каждого есть уникальный стиль, отражающий индивидуальность.

Первый шаг в поиске собственного стиля – научиться разбираться в своих предпочтениях. Посмотрите на разные направления моды, понаблюдайте за людьми на улицах. Что именно вам нравится: цвет, фасон, силуэт?