Стилист рассказала, какие украшения запрещено носить женщинам после 50 лет

Женщинам старше 50 лет не рекомендуется носить инфантильные, массивные пластиковые украшения и бижутерию из дешевых материалов. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

© Кадр из фильма

К маленьким деталям стоит относиться с наибольшим вниманием, поскольку именно по ним считывается общее настроение образа, отметила эксперт.

Видео дня

"Дамам старше 50 лет я не рекомендую носить массивные пластиковые украшения. На взрослых женщинах они зачастую смотрятся нелепо и дешево. Элегантный возраст – это про шик и стиль. А массивные пластиковые украшения достаточно яркие, забирают на себя внимание и все же относятся к категории молодежных", – объясняет стилист.

Стоит отказаться от инфантильных украшений с романтизированными, детскими элементами, например какими-то керамическими сердечками, пластиковыми вишенками. Они смотрятся крайне неуместно.

Анна Скороходова

стилист

Также не рекомендуется носить бижутерию из дешевых металлов. "Такой материал видно сразу. Это когда золото слишком желтит, оно даже кислотно-желтое. Впоследствии металл начнет облезать и темнеть. Не многие женщины сразу это замечают и не все мгновенно хотят расставаться с любимыми украшениями. Поэтому бижутерию из дешевых металлов стоит сразу вычеркнуть из своей шкатулки с драгоценностями", – посоветовала стилист.

Многие женщины в 50+ любят носить комплекты украшений, состоящие, например, из серег и колье. Но стоит учитывать, что сегодня в тренде непарные изделия. "Если у дамы есть любимый комплект, который та очень хочет носить, я рекомендую дополнить его иными украшениями, чтобы он заиграл новыми красками. Например, легкой жемчужной ниточкой", – говорит специалист.

Спектр украшений, которые может носить женщина старше 50 лет, очень широк. От маленьких и деликатных изделий, например гвоздиков с небольшими бриллиантами, до массивных вариантов.

"Сегодня в тренде массивный жемчуг. Причем большое количество тонких нитей. Плюс добавляем какие-то массивные жемчужины. Поэтому можно доставать из своих шкатулок различные жемчужные нити и миксовать их между собой. При элегантном образе на даме 50+ это будет смотреться очень достойно", – рассуждает Скороходова.

Также можно носить асимметричные серьги, массивные браслеты из металла и качественную бижутерию.

Сейчас на пике популярности массивные кольца с большими камнями. Можно с драгоценными или полудрагоценными. Например, с топазом, аметистом, цветными камнями. Это может быть обилие колец, если женщина хочет демонстрировать свои руки, уверена, что готова к повышенному вниманию к этой части тела.

Анна Скороходова

стилист

При выборе украшений рекомендуется ориентироваться на свой тип фигуры. "Дамам пышных, красивых форм не стоит носить маленькие изделия, потому что они просто будут теряться, окажутся бессмысленными в создании образа. Женщинам невысокого роста, небольших размеров нежелательно экспериментировать с громоздкими украшениями, потому что те будут смотреться чужеродно и затмевать их", – добавила специалист.

Важно понимать, что украшения, даже самые деликатные и небольшие, привлекают взгляд к зонам, которые иногда являются проблемными. Кольца, например, акцентируют внимание на руках. Серьги привлекают взор к зоне губ, а колье и бусы – к шее. Если женщина не хочет подчеркивать возрастные изменения какой-то части тела, то стоит выбрать другой тип украшений либо пойти на маленькие хитрости.

Если женщинам 50+ очень нравится носить колье и бусы, но зона шеи уже имеет некий дефект, можно надеть украшения поверх водолазки либо легкого шифонового шарфа, если это лето и они не хотят закрывать полностью горло.

Анна Скороходова

стилист