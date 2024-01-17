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Диета Ксении Бородиной: как ведущая худеет после праздников

Телеведущая Ксения Бородина после отдыха в Таиланде на зимних каникулах рассказала о своем питании. Как оказалось, знаменитость почти ничего не ест.

Диета Ксении Бородиной: как ведущая худеет после праздников
© ТАСС

По словам селебрити, ей пришлось отказаться почти от всей вкусной еды, сообщает «Утро.ру». Она исключила из собственного рациона питания сладости и мучное.

«Можно только чай. Пью воду, ем куриные грудки, ем салат с капустой, творог, немного меда — и так по кругу», — призналась Бородина.

Телеведущая с трудом переносит жесткую диету. Чтобы хоть как-то насладиться продуктами, которые ей запрещены, она периодически их нюхает. Однако такой «лайфхак» почти не помогает. Звезда пожаловалась на плохое настроение и отсутствие сил.

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Ксения Бородина
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