Диета Ксении Бородиной: как ведущая худеет после праздников
Телеведущая Ксения Бородина после отдыха в Таиланде на зимних каникулах рассказала о своем питании. Как оказалось, знаменитость почти ничего не ест.
По словам селебрити, ей пришлось отказаться почти от всей вкусной еды, сообщает «Утро.ру». Она исключила из собственного рациона питания сладости и мучное.
«Можно только чай. Пью воду, ем куриные грудки, ем салат с капустой, творог, немного меда — и так по кругу», — призналась Бородина.
Телеведущая с трудом переносит жесткую диету. Чтобы хоть как-то насладиться продуктами, которые ей запрещены, она периодически их нюхает. Однако такой «лайфхак» почти не помогает. Звезда пожаловалась на плохое настроение и отсутствие сил.
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