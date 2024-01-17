Диета Ксении Бородиной: как ведущая худеет после праздников

Телеведущая Ксения Бородина после отдыха в Таиланде на зимних каникулах рассказала о своем питании. Как оказалось, знаменитость почти ничего не ест.

По словам селебрити, ей пришлось отказаться почти от всей вкусной еды, сообщает «Утро.ру». Она исключила из собственного рациона питания сладости и мучное.

«Можно только чай. Пью воду, ем куриные грудки, ем салат с капустой, творог, немного меда — и так по кругу», — призналась Бородина.