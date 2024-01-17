Мороженое с солью: рецепт Дуа Липы свел с ума пользователей Сети

28-летняя британская исполнительница и модель Дуа Липа, сама того не ведая, запустила кулинарный флешмоб в соцсетях. В одном из интервью звезда призналась, что очень любит есть ванильное мороженное с оливковым маслом и морской солью.

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Реакция, которая последовала за словами знаменитости, не заставила себя долго ждать. Оказывается, многим интернет-пользователям захотелось попробовать такое лакомство.