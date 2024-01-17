Шуба с капюшоном и другие модели, которые безнадежно устарели

Шуба по-прежнему остается мечтой и целью для многих девушек. Но это еще и показатель чувства вкуса и стилевой грамотности. И, разумеется, мода на них меняется точно так же от года к году, как и на любые другие элементы вашего зимнего аутфита.

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«Этой зимой принято носить объемные вещи — если это шубы, то они должны выглядеть так, словно вы позаимствовали ее у вашей мамы, а то и бабушки. Никакой вычурности, супер-облегающего силуэта, излишка декора или натурального меха. Все это — модные антитренды», рассказывает стилист Маша Ведерникова. Итак, какие модели стоит признать устаревшими?

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Шуба с капюшоном А-силуэта

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Они были феерически популярны лет 20 назад, тогда их шили, в основном, из норки. Но с тех пор утекло немало воды, в моде — спортивный шик, а в сочетании с кроссовками эта громоздкая конструкция выглядит во всех смыслах тяжелой. И ощущается, кстати, ровно так же.

«Если вам совсем не по душе классические модели шапок, то выбирайте любые альтернативные варианты — понятно, что в наших широтах капюшон это порой элементарная необходимости защиты от погодных коллапсов. Это могут быть косынки — вязаные, стеганые или из меха, или капоры», — советует Маша.

Шуба с обильным декором

Цыганский шик давно вышел из моды, но некоторые соотечественницы очень любят одеться в стиле «все лучшее разом». Стразы и пайетки, контрастная опушка на воротнике или манжетах, сложный крой, массивные пуговицы, цепочки и прочее из разряда «дорого-богато» ушло с подиумов и из повседневного стрит-стайла. И не вернется туда еще очень долго.

«Если минималистская шуба кажется вам слишком скучной, посмотрите в сторону пэчворк вариантов или выбирайте модель с интересным принтом — он может быть как по всей поверхности, так и акцентным, например, на плече, рукаве или подоле», — делится Маша.

Меховой жилет

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Это непрактично в условиях нашей суровой зимы, неудобно, да и не так уж красиво, как казалось в нулевых. Если вы не хотите путаться ногами в подоле длинной шубы, просто выберите укороченный вариант свободного минималистского кроя.

Приталенная по фигуре шуба

Это тоже неудобно, а еще не привлекательно с точки зрения создания многослойности: под такую шубу особо ничего не надеть и сверху не набросить. Стилист Ведерникова: «В крайнем случае, если вам так уж желательно подчеркнуть вашу стройную талию, выбирайте шубу прямого силуэта и подпоясывайте ее поясом в тон или же контрастным».

Шуба «гусеница»