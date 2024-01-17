Сестра Кейт Мосс раскрыла подробности зависимости от алкоголя и наркотиков

Лотти Мосс, младшая сестра британской модели Кейт Мосс, раскрыла подробности зависимости от алкоголя и наркотиков. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

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В размещенном видео 26-летняя знаменитость, одетая в синие джинсы и серое худи, рассказала о борьбе с депрессией и тревогой. По словам девушки, модельная индустрия поспособствовала этому. Так, когда ей становилось грустно и одиноко, она прибегала к спиртным напиткам и психоактивным веществам.

«Иногда ты становишься кем-то, кого ты не любишь, не знаешь или не узнаешь. Думаю, что сегодня я дошла до того момента, где просто говорю: "Я не знаю, кто я"», — заявила Мосс, плача при этом на камеру.

Также она объяснила, что ее съемки для платформы OnlyFans и решение сделать татуировку на лице были частью больших перемен. Именно эти события помогли ей прийти к осознанию своих проблем.