Зимнее очарование: 5 средств, которые помогут оставаться привлекательной в сезон холодов

Кожа может оставаться гладкой и сияющей даже зимой, в период явного дефицита витамина D, получаемого из солнечного света. Придать вашему лицу свежесть и здоровый вид могут несколько косметических средств. Пусть они будут в вашей сумочке или на полке в ванной комнате на протяжении оставшихся зимних дней:

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Сыворотка для лица с витамином С

Такое средство заставит кожу буквально светиться изнутри. Наносить сыворотку следует под ваш привычный дневной крем, аккуратно, похлопывающими движениями.

Карандаш кремового цвета

Прокрашивайте им слизистые глаз. Такой приём делает взгляд свежим, ясным, прячет следы усталости. И, кстати, выглядит на коже более естественно, чем белый, который бьюти-блогеры используют аналогично.

Светоотражающий консилер

Он и синяки под глазами скроет, и выровняет тон лица. Наносите его тонким слоем под глаза поверх тонального крема, чтобы эффект был более очевидным.

Румяна

Это обязательный этап в зимнем макияже, если вы хотите выглядеть более свежо. Наносите их от яблочек щёк к вискам — такой приём "подтягивает" контур лица и прибавляет образу естественную яркость.

Хайлайтер

Да, обеспечьте себе максимум сияния этой зимой! Постарайтесь свести к минимуму использование средств с матовой текстурой — в холодное время, при недостатке солнца они делают кожу тусклой, в результате чего вы приобретаете усталый вид. Хайлайтер, нанесённый на скулы, освежит лицо.