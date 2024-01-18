Ловим кайдзен: лимфодренажный массаж от отеков и морщинок

Кайдзен - восточное искусство маленьких шагов на пути к лучшей жизни. Не стоит пытаться взять большую цель с наскока, так можно перегореть и потерять мотивацию. Лучше идти к ней небольшими шагами, но делать их каждый день. Какие полезные ритуалы и привычки стоит сделать частью своей повседневности - рассказываем в рубрике "Омск Здесь".

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Сегодня поговорим об уходе за собой.

Важной для нашего организма жидкостью, наряду с кровью, является лимфа. Лимфатическая система транспортирует воду, белки, соли, продукты жизнедеятельности и токсины. Застой лимфы грозит отёками и сбоями в работе других тканей. Избежать этих проблем помогает лимфатический массаж. К побочным (и при этом приятным) эффектам процедуры относятся уменьшение подкожного жира и увеличение упругости кожи.

Лимфодренажный массаж бывает поверхностным и глубоким. Второй выполняют только специалисты. Самостоятельно можно делать массаж щёткой. Эта процедура разогревает тело и разгоняет лимфу. Подберите щётку с жёсткой щетиной и пройдитесь по телу круговыми движениями. Если же вы хотите использовать только пальцы, двигайтесь по сосудам по направлению к лимфатическим узлам. Массировать ноги необходимо от стоп вверх, руки - от кистей к плечам, живота - по часовой стрелке круговыми движениями, спину - от позвоночника к бокам.

Противопоказаниями являются заболевания кожи и лимфоузлов, инфекционные заболевания, тромбофлебит, беременность и период лактации, тяжёлые стадии варикоза.