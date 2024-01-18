Будете похожи на бабушку: шесть вещей, которые нельзя носить после 40 лет

Любая женщина хочет излучать молодость и свежесть как можно дольше. Но есть наряды, которые могут отнять у нее эту возможность. Дизайнер Наз Маер рассказал «Вечерней Москве», от каких вещей лучше отказаться женщинам после 40 лет, чтобы не навредить своему образу.

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Черный цвет

Принято считать, что черный цвет стройнит и идет абсолютно всем, но на самом деле это не так. Он может быть очень суров, поскольку поглощает свет, создает некомплиментарные тени и показывает каждую морщинку, поэтому лучше избегать его расположения у лица или хотя бы разбавлять черный наряд более светлыми цветами. Для этой цели подойдет белая рубашка, шарф или шейный платок. Что касается нижней части образа, то черный цвет можно носить хоть каждый день, он отлично моделирует фигуру.

Балетки

Конечно, они удобны и практичны, ваш врач-ортопед с радостью одобрит их. Но делать их основным предметом ежедневного гардероба — это все равно что крикнуть: «Я отказалась от стиля ради здоровья суставов!» Существует целый мир стильных и удобных вариантов обуви: элегантные кроссовки, шикарные лоферы или стильные ботинки, и лучше чаще отдавать предпочтение им.

Длинные юбки

Лучше отказаться от скучных и бесформенных моделей длинных юбок. Если у юбки интересная текстура, крой или цвет, ее можно сочетать с подходящим стильным верхом, но важно добавить немного неформальности и молодежного стиля — и только тогда вы получите образ, который будет кричать о шике, а не о возрасте. Но помните, что все дело в исполнении. Оступитесь, и вы будете похожи на свою бабушку.

Mom's jeans

Джинсы с завышенной талией удобны, они в тренде и вызывают приятную ностальгию по 90-м. Вероятно, именно в этой ностальгии и заключается их удивительное свойство визуально прибавлять несколько лет. Возможно, дело в том, что они несколько расширяют объемы в области бедер и ягодиц, что свойственно женщинам в возрасте.

Нижнее белье

Если бюстгальтер плохо сидит или не справляется со своей задачей, на карту поставлен не только комфорт, но и внешний вид в целом. Обвисшая линия бюста нарушит правильную посадку одежды и создаст иллюзию лишних лет.

Перебор с украшениями