Коллаген необходим этим 3 типам людей: проверьте, вы в их числе?

Названы три типа людей, которым нужен коллаген
Для начала стоит внести ясность: каждый человек может извлечь пользу из приема коллагена. Если вы думаете, что можете быть хорошим кандидатом, то вы, вероятно, им и являетесь. «Коллаген — самый распространенный белок в человеческом организме, он содержится в сухожилиях, связках, коже, мышцах, костях и кровеносных сосудах, но с возрастом его количество уменьшается. Поэтому пополнять его естественные запасы — определенно хорошая идея», — рассказывает нутрициолог Наталья Ревякина. Вот три типа людей, которым стоит задуматься об этом ежедневном ритуале.
У вас есть мелкие морщинки
Верный признак того, что вам стоит начать использовать коллаген — тонкие морщинки, особенно те, которые не исчезают после пощипывания кожи.
«Такие морщинки часто не считаются чем-то слишком серьезным. Но впоследствии они могут перерасти в более глубокие морщины, складки и заломы, поэтому очень важно поймать их на ранней стадии», — утверждает Наталья.
На помощь приходят пептиды коллагена: они способны поддерживать эластичность кожи и плотность дермального коллагена. А еще — способствуют естественной выработке организмом и, собственно, коллагена, и других молекул, входящих в состав кожи, таких как эластин и фибриллин. А эти важнейшие для кожи белки обеспечивают ее эластичность и гладкость. К слову, они могут даже способствовать повышению уровня увлажненности кожи, что очень важно, поскольку обезвоженная кожа также может стать причиной появления мелких морщин.
Вы находитесь в менопаузе
Технически, начать принимать коллаген можно в любом возрасте. Его естественная выработка снижается в среднем на 1% в год после достижения 20 лет, поэтому многие считают это отправной точкой.
Но у женщин, переживающих менопаузу, выработка коллагена в это время резко снижается — примерно на 30%. Поэтому многие начинают замечать серьезные изменения кожи в этот период, например, появление и углубление морщин и провисание кожи.
«Помимо пользы для кожи, прием коллагена также способствует нормальному состоянию суставов, поскольку они во время климакса становятся менее эластичными. Если в состав вашего коллагенового порошка входит гиалуроновая кислота, вам вдвойне повезло, поскольку она играет ключевую роль в обеспечении смазки суставов».
Вы хотите иметь увлажненную кожу
Наконец, если вы хотите иметь упругую, подтянутую и увлажненную кожу (надо полагать, это касается всех читательниц), то вам обязательно нужно принимать коллаген.
Конечно, вы можете употреблять в пищу продукты, богатые коллагеном (костный бульон, натуральное желе или холодец) — лучше бы делать это постоянно и в любом возрасте. Но вы сможете получить гораздо больше пользы, если будете использовать высококачественные коллагеновые добавки — просто потому, что тот же холодец нужно варить несколько часов и потом еще заморачиваться отделением мяса от костей и так далее, а в порошке уже подобрана оптимальная дозировка. Его нужно просто развести водой или соком — и наслаждаться улучшением состояния вашей кожи.