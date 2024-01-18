Коллаген необходим этим 3 типам людей: проверьте, вы в их числе?

Для начала стоит внести ясность: каждый человек может извлечь пользу из приема коллагена. Если вы думаете, что можете быть хорошим кандидатом, то вы, вероятно, им и являетесь. «Коллаген — самый распространенный белок в человеческом организме, он содержится в сухожилиях, связках, коже, мышцах, костях и кровеносных сосудах, но с возрастом его количество уменьшается. Поэтому пополнять его естественные запасы — определенно хорошая идея», — рассказывает нутрициолог Наталья Ревякина. Вот три типа людей, которым стоит задуматься об этом ежедневном ритуале.

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У вас есть мелкие морщинки

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Верный признак того, что вам стоит начать использовать коллаген — тонкие морщинки, особенно те, которые не исчезают после пощипывания кожи.

«Такие морщинки часто не считаются чем-то слишком серьезным. Но впоследствии они могут перерасти в более глубокие морщины, складки и заломы, поэтому очень важно поймать их на ранней стадии», — утверждает Наталья.

На помощь приходят пептиды коллагена: они способны поддерживать эластичность кожи и плотность дермального коллагена. А еще — способствуют естественной выработке организмом и, собственно, коллагена, и других молекул, входящих в состав кожи, таких как эластин и фибриллин. А эти важнейшие для кожи белки обеспечивают ее эластичность и гладкость. К слову, они могут даже способствовать повышению уровня увлажненности кожи, что очень важно, поскольку обезвоженная кожа также может стать причиной появления мелких морщин.

Вы находитесь в менопаузе

Технически, начать принимать коллаген можно в любом возрасте. Его естественная выработка снижается в среднем на 1% в год после достижения 20 лет, поэтому многие считают это отправной точкой.

Но у женщин, переживающих менопаузу, выработка коллагена в это время резко снижается — примерно на 30%. Поэтому многие начинают замечать серьезные изменения кожи в этот период, например, появление и углубление морщин и провисание кожи.

«Помимо пользы для кожи, прием коллагена также способствует нормальному состоянию суставов, поскольку они во время климакса становятся менее эластичными. Если в состав вашего коллагенового порошка входит гиалуроновая кислота, вам вдвойне повезло, поскольку она играет ключевую роль в обеспечении смазки суставов».

Вы хотите иметь увлажненную кожу

Наконец, если вы хотите иметь упругую, подтянутую и увлажненную кожу (надо полагать, это касается всех читательниц), то вам обязательно нужно принимать коллаген.