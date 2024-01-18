Косметолог перечислила способы борьбы с шелушением кожи зимой

Зимой кожа лица часто начинает шелушиться из-за перепадов температур и сухого воздуха в помещении. Как избежать этого, рассказала косметолог Наталья Моисеенко.

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Эксперт посоветовала использовать ультразвуковые испарители, которые увлажняют воздух в помещении и нормализуют микроклимат. Очищение кожи в зимний период должно быть максимально щадящим, чтобы не нарушить гидролипидную мантию. Стоит использовать мусс, пенку и молочко с мягкой формулой. Умываться лучше прохладной водой. Косметолог посоветовала отказаться от использования спиртовых тоников и лосьонов.

Наносить крем утром нужно не позже, чем за 50-60 минут до выхода на улицу. Это должно быть хорошее питательное средство на липидной основе. Так на коже останется пленочка, которая защитит ее от ветра, холода и других неблагоприятных воздействий окружающей среды. Утром не стоит использовать косметические средства с гелевыми и жидкими текстурами.

Моисеенко посоветовала присмотреться к пептидным сывороткам — они хорошо увлажняют и удобны в уходе, передает РИАМО.