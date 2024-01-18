Косметолог перечислила способы борьбы с шелушением кожи зимой

Косметолог Моисеенко перечислила способы борьбы с шелушением кожи зимой
Зимой кожа лица часто начинает шелушиться из-за перепадов температур и сухого воздуха в помещении. Как избежать этого, рассказала косметолог Наталья Моисеенко.
Эксперт посоветовала использовать ультразвуковые испарители, которые увлажняют воздух в помещении и нормализуют микроклимат. Очищение кожи в зимний период должно быть максимально щадящим, чтобы не нарушить гидролипидную мантию. Стоит использовать мусс, пенку и молочко с мягкой формулой. Умываться лучше прохладной водой. Косметолог посоветовала отказаться от использования спиртовых тоников и лосьонов.
Наносить крем утром нужно не позже, чем за 50-60 минут до выхода на улицу. Это должно быть хорошее питательное средство на липидной основе. Так на коже останется пленочка, которая защитит ее от ветра, холода и других неблагоприятных воздействий окружающей среды. Утром не стоит использовать косметические средства с гелевыми и жидкими текстурами.
Моисеенко посоветовала присмотреться к пептидным сывороткам — они хорошо увлажняют и удобны в уходе, передает РИАМО.
Зимой, особенно в сильные морозы, наша кожа испытывает настоящий стресс. Главные проблемы этого периода — сухость воздуха в помещениях, холод на улице и перепады температур. Что предпринять в этот период, «Вечерней Москве» рассказала врач-косметолог Анастасия Курская.